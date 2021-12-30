Компания «Газпром межрегионгаз Волгоград» желает тепла и уюта всем своим абонентам в Новом, 2022 году

Фото: О.Е. Гаранин

Канун Нового года - это время, когда каждый из нас начинает подводить итоги уходящего года, строит планы на перспективу. Это долгожданное торжество, пронизано атмосферой доброты, душевного тепла и домашнего уюта. Новогодние праздники вселяют надежду на исполнение самых заветных желаний, а также побуждают творить добрые дела и поступки, дарить подарки, чтобы порадовать своих родных и близких.

Уходящий 2021 год был непростым для всех нас. Борьба с распространением коронавирусной инфекции, различные ограничения коснулись практически каждого. Возможно, кто-то из вас или ваших близких столкнулся с более серьезными последствиями этой болезни.

Тем не менее, в этих непростых условиях вместе мы прикладывали усилия для того, чтобы отвечать вызовам времени и смогли получить ценный опыт преодоления трудностей, стали эффективнее.

Этот год подарил много событий, связанных с социальной газификацией по все стране, что потребовало особой ответственности со стороны всех представителей Группы компаний «Газпром межрегионгаз». Благодаря усилиям волгоградских газовиков произведена догазификация домовладений в населенных пунктах региона, возросло количество потребителей газа – наших абонентов. И сегодня, наша компания продолжает двигаться вперед, чтобы с честью решать стоящие перед нами задачи и цели - служить в интересах людей!

С гордостью отмечу, что благодаря слаженной работе коллектива, наши сотрудники показали себя профессионалами в своем деле. Компания «Газпром межрегионгаз Волгоград» продолжает обеспечивать надежные поставки природного газа всем ключевым группам потребителей Волгоградской области. Благодаря природному газу могут успешно работать заводы и предприятия промышленного сектора, коммунального сектора. Газовое топливо позволяет успешно работать котельным городов и районов. В домах жителей региона, несмотря на мороз и стужу постоянно есть тепло в радиаторах отопления. Природный газ значительно облегчает работу домохозяйкам, поскольку еда готовится при помощи газовых плит. Это значит, что мы – газовики работаем для вас!

В этот предновогодний день хочу от всей души пожелать всем жителям Волгоградской области крепкого здоровья, семейного благополучия, душевной гармонии, удачи и успехов во всех сферах жизни! Пусть ваши дома будут согреты теплом и наполнены уютом!

Счастья вам и процветания в Новом, 2022 году!