Под Волгоградом на заснеженной трассе столкнулись сразу 8 машин

Вечером 29 декабря на трассе в Быковском районе Волгоградской области произошла массовая авария с участием восьми машин. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сначала на магистрали столкнулись три участника дорожного движения. Затем в стоявшие автомобили врезались еще пять легковушек. Как ни странно, в крупном ДТП никто не пострадал.

Отметим, что на Волгоград и область обрушились снегопады. Дорожные службы чистят снег в круглосуточном режиме, но осадков так много, что они не справляются. Волгоградцев просят временно отказаться от поездок на машинах и пересесть на общественный транспорт.