Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 декабря 2021 17:27

Под Волгоградом на заснеженной трассе столкнулись сразу 8 машин

Обошлось без пострадавших
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)

Вечером 29 декабря на трассе в Быковском районе Волгоградской области произошла массовая авария с участием восьми машин. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сначала на магистрали столкнулись три участника дорожного движения. Затем в стоявшие автомобили врезались еще пять легковушек. Как ни странно, в крупном ДТП никто не пострадал.

Отметим, что на Волгоград и область обрушились снегопады. Дорожные службы чистят снег в круглосуточном режиме, но осадков так много, что они не справляются. Волгоградцев просят временно отказаться от поездок на машинах и пересесть на общественный транспорт.