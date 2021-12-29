Суд отменил отстранение от работы невакцинированной от COVID-19 волгоградки

Суд вернул к работе отстраненную непривитую волгоградку Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Краснооктябрьский районный суд Волгограда отменил отстранение от работы женщины, которая не стала прививаться от коронавируса. С иском к ООО «Хеппивеар Юг» обратилась Надежда Баганина, которая работает в компании швеей. Она была отстранена от работы приказом от 1 октября 2021 года. Суд удовлетворил исковое заявление женщины частично, сообщается в картотеке дел Краснооктябрьского районного суда.

Суд отменил отстранение волгоградки от работы, решение вступило в силу 23 декабря, когда состоялось заседание. Об этом на своей страничке в Instagram написала адвокат Надежды Баганиной Кристина Свистунова.

- Сотрудника торговой компании по пошиву изделий (должность швея) допускают до работы, - отметила адвокат.

Также волгоградке должны возместить зарплату за дни вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и траты на судебные издержки.