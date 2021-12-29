Жители Геленджика рассказали, что больше всего их беспокоит в новом генплане

Алексей Богодистов провел прием граждан по вопросам нового генплана. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мэр Геленджика Алексей Богодистов провел прием граждан по личным вопросам, связанным с новым генпланом. Обратная связь с жителями города-курорта показала, что не так массово, но еще остаются переживания. Ответы на вопросы, которые задавались чаще всего, Алексей Богодистов опубликовал в своем Telegram-канале.

- До сих пор есть те, кто думают, что изменение функциональной зоны понудит людей к переселению. Это полная дезинформация. Новый генеральный план никак не затрагивает права собственности вне зависимости от того, в какую зону попадает участок - таков закон, - сообщил мэр Геленджика.

Помимо этого люди спрашивали, что предполагает смешанная зона. По проекту нового генплана в ней могут быть размещены как коммерческие объекты, так и ИЖС.

Также беспокоит жителей Геленджика, которые имеют на руках разрешения на строительство, вопрос - смогут ли они построиться? Градоначальник уточнил, что после принятия генплана, независимо от того, в какой зоне находится участок, люди смогут достроить свой объект.

На недовольство жителей Голубой Бухты планами по строительству яхтенной марины Алексей Богодистов ответил, что рассмотрена возможность значительно уменьшить размеры данного объекта.

Затронул мэр Геленджика и тему изменения зонирования в прибрежной зоне, которое предусмотрено в проекте генерального плана.

- Мы будем использовать это как инструмент сохранения прибрежных территорий и их прямого назначения. Наша главная задача - это сохранить Геленджик как курорт, и соблюсти при этом личные интересы горожан, - подчеркнул Алексей Богодистов.