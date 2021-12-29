«Призываем пользоваться общественным транспортом»: в Волгограде круглосуточно чистят снег

Фото: пресс-служба мэрии.

В Волгоградской области, наконец, настоящая зима. Снег идет круглые сутки, создавая новогоднее настроение. А еще немало проблем для дорожников – из-за обильных осадков скорость движения на магистралях снижается втрое. Волгоградцев настоятельно просят пересесть на общественный транспорт, чтобы и трассы разгрузить, и не мешать их чистить. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

Сначала чистят и засыпают реагентами основные улицы, затем второстепенные. И так по кругу. Горожане наверняка видели колонны уборочных машин в сопровождении ДПС. Такая техника позволяет очищать проезжую часть по всей ширине.

- В снегопад средняя скорость движения в целом по городу сразу снижается в три раза, водители едут с осторожностью, держа дистанцию, и это правильно. На некоторых участках движение реально затруднено – мы это видим. При этом общественный транспорт работает в штатном режиме – призываем волгоградцев активнее пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями, - отметил начальник департамент городского хозяйства Виталий Земцов.