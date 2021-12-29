Волжан в новогоднюю ночь будут возить автобусы №14 и 2У

Кстати, с января подорожает проезд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для удобства жителей Волжского в ночь с 31 декабря на 1 января изменят расписание автобусные маршруты №14 и 2У. В новогоднюю ночь общественный транспорт будет курсировать чаще. Как сообщили «КП-Волгоград» в МУП «Волжская автоколонна № 1732», на 14-ом будут работать 6 автобусов и забирать пассажиров через каждые 20 минут. На 2У ночью продолжат работу 3 автобуса с интервалом 20-30 минут.

Общественный транспорт с 1 января и до конца праздничных дней переходит на режим выходного дня. Пассажирам стоить помнить, что в утренние часы автобусов частично не будет, за исключением маршрута №24 – он работает в обычном режиме. Полностью отменят в праздники №5.

Что касается пригородных, то №102А, 104, 108, 111, 116, 119 работают 3, 4, 5, 6, 7 января. Ежедневно будут курсировать № 112, 117, 123, 146. Электротранспорт работает по воскресному расписанию.