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Здоровье29 декабря 2021 11:07

В Волгоградской области появится еще один кардиоцентр

Его решили создать в Михайловке
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Кардиоцентр обещают оснастить по последнему слову техники.

Кардиоцентр обещают оснастить по последнему слову техники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области появится еще одно специализированное учреждение сердечно-сосудистого профиля. Во время поездки в Михайловку губернатор Андрей Бочаров заявил о скором создании в городе кардиоцентра. Будет ли он построен с нуля, или его создадут на базе какого-то учреждения, еще решается. Но уже известно, что в этой специализированной больнице будут и отделения диагностики, и операционные, реанимация, терапевтическое отделение. Планируется и отделение реабилитации.

Все это обещают оснастить на высоком уровне. Будут оказывать помощь здесь не только жителям Михайловского района, но и соседних. О сроках создания учреждения пока ничего не сообщается.