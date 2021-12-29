В Волгоградской области появится еще один кардиоцентр

Кардиоцентр обещают оснастить по последнему слову техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области появится еще одно специализированное учреждение сердечно-сосудистого профиля. Во время поездки в Михайловку губернатор Андрей Бочаров заявил о скором создании в городе кардиоцентра. Будет ли он построен с нуля, или его создадут на базе какого-то учреждения, еще решается. Но уже известно, что в этой специализированной больнице будут и отделения диагностики, и операционные, реанимация, терапевтическое отделение. Планируется и отделение реабилитации.

Все это обещают оснастить на высоком уровне. Будут оказывать помощь здесь не только жителям Михайловского района, но и соседних. О сроках создания учреждения пока ничего не сообщается.