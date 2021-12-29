«Засунули в пасть петарду и взорвали»: спасенного в Волгограде пса отправили жить в Германию

До и после. Фото: приют Хвостатый дом.

Волонтеры – это такие люди, которые делают добрые дела ради общего блага, безвозмездно и от всей души. Псу Кубику посчастливилось встретить добровольцев волгоградского приюта «Хвостатый дом» в критичный в его собачьей жизни момент – какие-то изверги засунули собаке в пасть петарду, та взорвалась. Это случилось 3 января 2021 года. Но уже 2022-ой Кубик встретит не только в любящей семье, так еще и в другой стране!

- Кубик в Германии, в любящей семье, счастлив. Его принесли в январе, ему кто-то засунул петарду в рот, из-за этого у него были сильные повреждения носа и губы. Долгое лечение в Москве, реабилитация, передержка и вот он дома. Друзья, чудеса бывают и это факт. Давайте продолжим в том же духе! – радуются волонтеры приюта «Хвостатый дом».

Кстати, этот приют признали лучшим в России. Вы тоже можете присоединиться к команде волонтеров и сотворить новогоднее чудо (ссылка приюта).