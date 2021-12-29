На заснеженной трассе в Волгоградской области иномарка попала под фуру

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Водителей просят 29 декабря быть аккуратными за рулем из-за снегопада. Лучше всего сегодня вовсе отказаться от поездок. Многие все же садятся за руль, и уже не обошлось без ДТП на трассе. В Суровикинском районе Волгоградской области утром легковушка попала под фуру. В 10.50 на 144-м километре трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский» занесло «Ford Focus». Иномарка оказалась на встречной полосе, где она влетела под большегруз «Volvo», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП пострадал водитель «Ford Focus». Его увезли в больницу.

Отметим, из-за заснеженных трасс в Волгоградской области ограничили проезд для фур. Большой затор образовался на магистрали в Ерзовке.