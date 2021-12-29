Волгоградцу грозит срок за убийство 20-летней давности Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком предъявил обвинение 51-летнему мужчине, который двадцать лет назад из корысти расправился над своим знакомым. Преступление произошло в Волгограде, где преступник работал риелтором. К нему обратился 29-летний приятель, попросил помочь обменять квартиру. Обвиняемый решил завладеть его жильем и как в лихие 90-е вывез того в лесополосу, задушил и закопал. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, тогда доказать вину мужчины не удалось – не хватало улик.

Спустя 20 лет следователи вновь подняли материалы. Волгоградца удалось найти в Ленинградской области. после допросов он во всем сознался. В расследовании принимали участие сотрудники областного Главка МВД и СУ СКР.

- По ходатайству следователя в отношении него судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - добавили в следкоме.