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Общество29 декабря 2021 8:39

Волгоградские автомобилисты сложили из сотни машин елочный шар

Автомобили выстроились на парковке у «Волгоград Арены»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Акция волгоградских водителей прошла 28 декабря. Фото: Архив "КП".

Акция волгоградских водителей прошла 28 декабря. Фото: Архив "КП".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские автомобилисты поздравили с наступающим Новым голом жителей города. На парковке у «Волгоград Арены» они устроили флешмоб. Вечером 28 декабря более сотни машин образовали на площадке огромный елочный шар. Причем автомобилисты уделили внимание деталям: у новогодней игрушки была подвязана ниточка, которую тоже образовали несколько авто.

- Пусть ваши улыбки сверкают также, как наш елочный шарик, который мы вместе с автоклубами и автомобилистами города Волгограда построили для вас, - обратились к волгоградцам участники акции.

Во многих городах России в канун Нового года автомобилисты проводят подобные флешмобы, образуя из машин праздничные фигуры. В Волгограде подобная акция проходит далеко не первый год.