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Происшествия29 декабря 2021 8:05

Под Волгоградом 20-летний лихач сбил 7-летнюю девочку-пешехода

Ребенка госпитализировали с травмами
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Ребенка госпитализировали с травмами

Ребенка госпитализировали с травмами

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

7-летнюю девочку из Камышина госпитализировали в больницу после того, как ее сбила машина. ДТП произошло в 07.50 часов 28 декабря на улице Некрасова. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского Главка МВД, за рулем «Лады» находился 20-летний водитель. Лихач ехал со стороны Ленина в сторону Королева. В это время девочка переходила проезжую часть по «зебре», но там не было светофора.

- Возле дома № 8/11 совершил наезд на 7-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в ведомстве.

Ребенок получил травмы. По факту аварии проводится проверка.