В Волгограде вспоминают жертв теракта на вокзале

С момента теракта на вокзале прошло 8 лет Фото: Андрей МИРЕЙКО

В конце декабря в Волгограде вспоминают жертв террористических актов, которые произошли накануне Нового года. Ровно 8 лет назад, 29 декабря 2013 года, от действий террориста-смертника прогремел взрыв на железнодорожном вокзале. Трагедия унесла жизни 18-ти человек, в том числе детей. Более 40 человек получили различные ранения. Ежегодно в Волгограде вспоминают жертв теракта, к мемориальной доске, расположенной у входа в вокзал, в день трагедии горожане несут цветы.

Напомним, 29 декабря взрывное устройство у пропускного пункта на вокзале привел взрывное устройство в действие террорист-смертник Аскер Самедов. Он подорвался при виде полицейских и сотрудников службы безопасности. Приказы об их награждении медалями и орденами подписал лично президент Владимир Путин. Многих наградили посмертно.

На следующее утро, 30 декабря 2013 года, после теракта на вокзале случилась новая трагедия, напротив Качинского рынка взорвался троллейбус. Сделал это сообщник Аскера Самедова Сулейман Магомедов. Террористы вместе прибыли в Волгоград. При взрыве в троллейбусе №15а погибли 15 человек. Еще 21 октября того же года в Красноармейском районе смертница Наида Асиялова привела в действие бомбу в автобусе №29. В результате теракта погибли 7 человек. Участники Махачкалинской диверсионно-террористической группы, которые организовали террористический акт в автобусе, были уничтожены в ходе спецоперации.

Следственный комитет и ФСБ нашли организаторов терактов в Волгограде, которые произошли в канун Нового года на вокзале и в троллейбусе. Они были отправлены в тюрьму, еще четверо участников бандформирования были уничтожены во время спецоперации.