Под Волгоградом в горящем сарае погиб человек

Пожар тушили двадцать минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром 28 декабря в хуторе Нижняя Осиновка Суровикинского района в сгоревшей хозпостройке погиб человек. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сарай размером восемь квадратов вспыхнул в 06.20 часов. Очевидцы сообщили о ЧП в экстренные службы, на место выехали пожарные расчёты 56-й пожарно-спасательной части.

- Ликвидировали горение в 06.44 часов. К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Личность погибшего пока установить не удалось. причины ЧП выясняются. Отметим, что за минувшие сутки в регионе тушили более десятка пожаров. Жителей настоятельно просят соблюдать правила безопасности, чтобы избежать трагедий.