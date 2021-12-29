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Происшествия29 декабря 2021 6:39

Под Волгоградом в горящем сарае погиб человек

Его личность устанавливается
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Пожар тушили двадцать минут

Пожар тушили двадцать минут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром 28 декабря в хуторе Нижняя Осиновка Суровикинского района в сгоревшей хозпостройке погиб человек. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сарай размером восемь квадратов вспыхнул в 06.20 часов. Очевидцы сообщили о ЧП в экстренные службы, на место выехали пожарные расчёты 56-й пожарно-спасательной части.

- Ликвидировали горение в 06.44 часов. К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - уточнили в ведомстве.

Личность погибшего пока установить не удалось. причины ЧП выясняются. Отметим, что за минувшие сутки в регионе тушили более десятка пожаров. Жителей настоятельно просят соблюдать правила безопасности, чтобы избежать трагедий.