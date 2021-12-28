В Волгограде в трех районах не будет электричества 29 декабря

Без электричества в среду останутся десятки домов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются ежедневные отключения электричества в домах и квартирах. Вынуждены на день оставаться без света жители и за несколько дней до Нового года. 29 декабря в городе из-за ремонта и профилактики оборудования электроснабжения не будет в трех районах. Электричество отключат в Тракторозаводском, Советском и Красноармейском районах, рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

В Советском районе с 13.00 до 14.00 электроснабжение отключат на следующих адресах: ул. Панфиловская, 6-24, 9, 9а, 25-45, 26-44, 33а; ул. Курмоярская, 1-39, 2-42, 24/1, 30а; ул. Филоновская, 7-47, 8-48, 20а, 31а, 33а, 34/1-34/3, 41а; ул. Алексеевская, 26, 34, 36; ул. Светогорская, 30-38, 29-41, 40, 42; ул. Криворожская, 32-42, 44-66; ул. Нижнечирская, 27-45, 28-48; ул. Лемешкинская, 21-41, 22-42; ул. Перекопская, 376, 377, 378; ул. Карагандинская, 20-38, 25-37, 29а/1, 29а/2, 31а/1, 31а/2; ул. Петровская, 17-35, 22-40, 38а. С 12.00 до 13.00 будут обесточены СНТ Гарни и дома по адресам: пер. Алишера Навои, 2-18, 2а, 3-15, 12а, 13а, 19; пер. Тбилисский, 3-17, 2-54, 19а, 21-47, 24а, 28а; пер. Коневского, 21-33, 25/1, 30а, 32-46; пер. Девятый, 19, 19а.

В Красноармейском районе с 11.00 до 17.00 без света оставят улицы Хабаровскую, Семиполатинскую, Дальневосточную, Леваневского, Шоссейную, Изобильную, Янтарную, Магистральную, Подгорную, переулок Подгорный.

В Тракторозаводском районе электроснабжения с 9.00 до 15.00 не будет в двух домах - №23 и 25 на улице Героев Шипки.