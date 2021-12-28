Волгоградские нейрохирурги удалили пациентке опухоль размером с теннисный мяч

Фото: пресс-служба облздрава.

Врачи нейрохирургического центра Волгоградской областной клинической больницы №1 спасли жизнь 75-летней пациентке с менингиомой – опухолью в области головного мозга размером с теннисный мяч. Она росла несколько лет, сдавливая зону. отвечающую за двигательный центр. В итоге случился паралич левой стороны - женщина не смогла двигать левой рукой и ногой. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава, врачи удалили опухоль и выполнили краниопластику костным цементом.

В течение нескольких суток функции стали востанавливаться. Через 4 дня женщина смогла полноценно двигаться, через полторы недели уже отправилась домой. Теперь она благодарит от всего сердца своих спасителей - главного нейрохирурга ЮФО Петра Кушнирука, врача-нейрохирурга Кирилла Филатова и врача-анестезиолога-реаниматолога Сергея Полетаева.