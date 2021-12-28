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Происшествия28 декабря 2021 12:37

Прокуратура подключилась к расследованию дела о гибели трех человек под Волгоградом

Напомним, во Фролово три человека отравились угарным газом
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Прокуратура Волгоградской области взяла на личный контроль расследование уголовного дела о гибели трех человек во Фролово. Напомним, 27 декабря в частном доме погибли отец, его сын и невестка. Все трое находились внутри жилища и надышались угарным газом. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, сразу же по данному факту возбудили дело по статье «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Утечка газа произошла из-за зазора в соединении отопительного котла и дымохода. А кто в этом виноват – выясняют сотрудники СУ СКР.

- Ход расследования уголовного дела контролируется органами прокуратуры, - отметили в надзорном ведомстве.