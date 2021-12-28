29 декабря в Волгоградской области ожидается снегопад и метель

Среда в Волгограде и области будет снежной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящая зимняя погода в Волгоградской области должна продержаться до конца года. Снег продолжает лежать, еще и морозы усиливаются до 20 градусов. 29 декабря в Волгограде и области пойдет снег, в отдельных районах будет настоящий снегопад, так что жителям придется быть аккуратными, особенно на дорогах. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в среду местами ляжет туман, сохранятся гололедно-изморозевые явления, отложения мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер восточный, юго-восточный будет дуть с порывами 14-19 м/с, так что ожидается метель.

Температура воздуха по области ближайшей ночью составит -9...-14º, по северу региону она опустится до -15...-20º, в отдельных южных районах будет -4...-9º. В среду днем -10...-5º, местами около 0º. В Волгограде в ночные часы 9...-11º, днем -3...-5º.