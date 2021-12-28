Волгоградцы без QR-кодов пришли на личный прием в Роспотребнадзор, но их не приняли

Горожане, которые отказались от вакцинации, хотели пожаловаться в надзорное ведомство на ущемление прав Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 28 декабря, несколько жителей Волгограда, которые не прошли вакцинацию и не получили QR-коды, попытались попасть на личный прием к главе регионального Управления Роспотребнадзора Ольге Зубаревой. Однако прием не состоялся. Как сообщает «КП-Волгоград», на место приехали полиция и охрана.

Нарушения общественного порядка не было – волгоградцы вели себя адекватно. Разве что были возмущены тем, что не могут лично передать жалобы главе ведомства. Никого не задержали.

Напомним, ранее группа противниц QR-кодов «штурмовала» Роспотребнадзор – волгоградки прошли через КПП, чем нарушили порядок. Их за это оштрафовали.