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Общество28 декабря 2021 11:50

Волгоградцы без QR-кодов пришли на личный прием в Роспотребнадзор, но их не приняли

Горожане, которые отказались от вакцинации, хотели пожаловаться в надзорное ведомство на ущемление прав
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Горожане, которые отказались от вакцинации, хотели пожаловаться в надзорное ведомство на ущемление прав

Горожане, которые отказались от вакцинации, хотели пожаловаться в надзорное ведомство на ущемление прав

Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 28 декабря, несколько жителей Волгограда, которые не прошли вакцинацию и не получили QR-коды, попытались попасть на личный прием к главе регионального Управления Роспотребнадзора Ольге Зубаревой. Однако прием не состоялся. Как сообщает «КП-Волгоград», на место приехали полиция и охрана.

Нарушения общественного порядка не было – волгоградцы вели себя адекватно. Разве что были возмущены тем, что не могут лично передать жалобы главе ведомства. Никого не задержали.

Напомним, ранее группа противниц QR-кодов «штурмовала» Роспотребнадзор – волгоградки прошли через КПП, чем нарушили порядок. Их за это оштрафовали.