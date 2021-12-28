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Происшествия28 декабря 2021 11:42

Главный бухгалтер налоговой инспекции похищала пожертвования для детского дома

Теперь женщину ждет суд
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Суд может назначить наказание до шести лет тюрьмы

Суд может назначить наказание до шести лет тюрьмы

Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение на бывшего главного бухгалтера МИФНС России №11. Работницу налоговой будут судить за присвоение денежных средств с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Женщина с 2017 по 2020 год похищала деньги, которые сотрудники инспекции жертвовали на нужды подшефного детского дома. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. В общей сумме обвиняемая украла более 280 тысяч рублей.

- Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками отделения № 5 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области, - отметили в прокуратуре.

Вину женщина не признает. Уголовное дело будет рассматривать Красноармейский районный суд Волгограда. Бывшему главному бухгалтеру грозит до шести лет тюрьмы.