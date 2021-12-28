В Волгоградской области 28 декабря среди умерших от коронавируса женщин вдвое больше чем мужчин

За сутки скончались 12 женщин и шестеро мужчин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертность от коронавируса в Волгоградской области немного снижается, хотя все равно медикам удается спасти не всех пациентов. 28 декабря федеральный оперативный штаб сообщил о 17-ти умерших волгоградцев, по информации регионального оперативного штаба во вторник жертвами ковида стали 18 человек. Среди скончавшихся женщин вдвое больше чем мужчин, от COVID-19 погибли 12 волгоградок от 58-ми до 93-х лет и шестеро волгоградцев, которым было от 55-ти до 95-ти лет.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном оперштабе, 9 скончавшихся от коронавируса пациентов проживали в Волгограде. 3 человека умерли из Камышинского района, оказался смертельным вирус для двух жителей Урюпинского района. По одному человеку скончались из Еланского, Новониколаевского, Ольховского и Старополтавского районов.

Всего за пандемию от коронавируса умер 5471 житель Волгоградской области, среди них 2558 человек проживали в Волгограде.