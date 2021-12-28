Должников за свет из Волгоградской области не выпустят из страны на новогодних праздниках

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Жители Волгоградской области, у которых есть неоплаченные счета за электричество, не смогут уехать из России из-за санкций. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Волгоградэнергосбыта», должникам ограничат выезд из страны на новогодних праздниках. Даже если все билеты уже куплены, развернуть могут в аэропорту или на границе. Так что лучше позаботиться о закрытии долгов заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

- В настоящее время в регионе по искам энергетиков действуют более 1700 постановлений о временном ограничении права выезда должника из РФ. Советуем заранее оплатить долги за энергоресурсы, - обратились к волгоградцам в ресурсоснабжающей компании.

Но даже те, кто никуда не планирует уезжать, могут получить на праздники неприятный подарок – арест счетов или списания с банковских карт, отключение света.