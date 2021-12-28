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Политика28 декабря 2021 10:13

Депутаты Госдумы и сенаторы будут контролировать нацпроекты Волгоградской области

Губернатор попросил их войти в профильные проектные комитеты
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 28 декабря встретился с волгоградскими сенаторами и депутатами Государственной думы. Глава региона во время заседания предложил участникам войти в состав проектных комитетов по реализации национальных и приоритетных проектов развития области.

- Это даст возможность повысить эффективность нашей совместной работы в целях повышения качества жизни людей. Прошу вас максимально погрузиться в детали и проблемы непосредственной реализации на земле национальных проектов и приоритетных проектов развития, - обратился к сенаторам и парламентариям Андрей Бочаров.

Членам Нижней и Верхней палат парламента страны было предложено войти в состав проектных комитетов по своему профилю работы.