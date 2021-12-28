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Происшествия28 декабря 2021 8:52

В центре Волгограда женщина на «Митсубиси» врезалась в столб

Водитель и пассажирка попали в больницу
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Находившиеся внутри люди чудом выжили.

Находившиеся внутри люди чудом выжили.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло 28 декабря в 10.00 часов в Центральном районе Волгограда. На проспекте Ленина 66-летняя водитель «Митсубиси» на полной скорости протаранила ЛЭП. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель ехала со стороны улицы Глазкова в направлении Бакинской. Напротив ТРК "Европа Сити Молл" машину занесло. У дома №53А по проспекту иномарка на полной скорости влетела в столб. Находившиеся внутри люди чудом выжили.

- В результате ДТП пострадал водитель и женщина-пассажир, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном Главке МВД.

Автомобилистов настоятельно просят соблюдать скоростной режим, строго соблюдать ПДД. Из-за снегопадов на дорогах опасно.