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Общество28 декабря 2021 8:22

В Волгоградской области из-за ОРВИ на карантин закрыли 4 школы

Также занятия приостановили в 82 учреждениях
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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В Волгоградской области из-за ОРВИ на карантин закрыли 4 школы

В Волгоградской области из-за ОРВИ на карантин закрыли 4 школы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области на 4% снизилась заболеваемость ОРВИ по сравнению с прошлой неделей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Среди взрослых показатели снизились на 12%, среди детей – на 14%. Чтобы минимизировать число инфицированных в разгар сезона простудных болезней образовательные учреждения закрывают на карантин. Так, в области полностью закрыли 4 школы в Михайловке, Ленинском, Камышинском, Котельниковском районах. Также на карантин частично ушли 82 образовательных учреждения (в школа, интернатах и колледжах, детсадах).

При этом эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Взрослые болеют чаще детей.

- Заболеваемость ОРВИ находится ниже недельного эпидпорога на 28%, среди детского населения пороговые значения ниже расчетного уровня, среди взрослого населения заболеваемость выше эпидпорога на 19%, - отметили в надзорном ведомстве.

В регионе от гриппа привили почти полтора миллиона жителей.