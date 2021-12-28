На трассе под Волгоградом в лобовом столкновении легковушки и маршрутки пострадали 5 человек

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 27 декабря на трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» произошла серьезная авария, в результате которой пострадали 5 человек. В 20.30 напротив дома №58 по улице Заречной в поселке Рыбачий 24-летняя девушка за рулем «ВАЗ-21140» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Легковушка в Волго-Ахтубинской пойме совершила лобовое столкновение с маршруткой №246 под управлением 31-летнего водителя.

Скорая помощь увезла в больницу водителя «ВАЗа» и ее 14-летнюю пассажирку. Также обратились за помощью в медучреждения 18-летняя, 21-летняя и 63-летняя женщины, которые ехали в маршрутке.