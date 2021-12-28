Под Волгоградом угарный газ убил отца, сына и невестку

Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Трагедия произошла 27 декабря в городе Фролово Волгоградской области. В одном из частных домов обнаружили тела трех человек – отца и его сына с девушкой. Все трое отравились угарным газом. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни».

- Утечка углекислого газа во время использования газового отопительного котла происходила ввиду зазора, расположенного на стыке отопительного котла и дымоходной трубы, а также через незапертое техническое отверстие для чистки дымоходной трубы, - сообщили в следкоме.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии и лиц, причастных к установке газового оборудования. Идет расследование. Напомним, несколько дней назад в Волгограде от отравления угарным газом погибла молодая девушка.