Под Волгоградом живодеры выбросили собаку в уличный туалет

Админку вытащили из уличного туалета волонтеры. Фото: скрин с видео "Лисены".

Вопиющий инцидент случился в городе Краснослободске Волгоградской области несколько дней назад: живодеры выбросили бездомную собаку в уличный туалет, который находится рядом с администрацией на улице Октябрьская №22. Местные жители услышали лай и позвонили в приют «Лисена». Как рассказали «КП-Волгоград» волонтеры, установить, кто так жестоко поступил с животным, не удалось. Это мог быть кто угодно.

- Вечером там собираются подростки. А может еще какие-то отморозки. Так как собака ласковая, она им далась, - говорит основатель приюта Наталья Миндрина.

- Ее однозначно выбросили. Провалиться в туалет было невозможно, - говорят зоозащитники, прибывшие на место.

Сотрудники «Лисены» вытащили беднягу из нечистот, отмыли, простерилизовали и повесили оранжевую бирку. Назвали символично – Админка. Пока собака находится у волонтеров, но вскоре ей будут искать любящих и заботливых хозяев.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (903) 316-43-45 (Fondlisena@yandex.ru)