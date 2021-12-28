В небе над Волгоградом пройдет «парад планет»

"Парад планет" будет идти несколько ночей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Волгограда в последние дни 2021 года смогут увидеть удивительное астрономическое явление - «парад планет». С 29 декабря до 1 января начнется вечерняя видимость Меркурия, из-за чего можно будет наблюдать все планеты, кроме Марса. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Волгоградском планетарии.

- В 17 часов картина будет такая: очень низко над горизонтом ярчайшая Венера, слева от нее блестка Меркурия, выше и левее него слабый желтый Сатурн, еще левее и выше - яркий Юпитер, - отметили в планетарии.

Также будут наблюдаться Нептун и Уран, но не вооруженным взглядом, а в телескопы. Астрономы отмечают, что редко можно увидеть за раз 6 планет, 4 из которых без специальных приборов.

Еще под утро 1 января волгоградцы смогут увидеть пролетающую Международную космическую станцию. Пролет состоится с 6.47 до 6.55. МКС будет видна как набирающая яркость точка на западе, через 3 минуты она будет в зените у зайдет на востоке.