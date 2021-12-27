В Волжском установят 3-метровую голову из прутьев

Фото: Организаторы фестиваля "Ultra100"

В преддверии Нового года города Волгоградской области украшаются не только гирляндами и елками. В Волжском решили установить необычный арт-объект: в Центральном парке культуры и отдыха появится «Человек #100». Это 3-метровая голова из прутьев весом 250 килограммов, которая будет крашена в новогоднем световом исполнении. Скульптура стала первым объектом арт-парка «Другая реальность» в рамках фестиваля «Ultra100». Автором композиции стал скульптор Александр Серяков, рассказали «КП-Волгоград» организаторы «Ultra100».

- Скульптурная композиция Александра Серякова исполнена в стиле Wire Art с элементами Trash-art. В основе этой техники лежит работа с прутом из стали, на изделие ушло около 300 моторов металлического прута, - отметили организаторы фестиваля.

Металлические прутья, из которых сделан объект, соединяются на шее и лице словно мышцы. Диодная подсветка скульптуры станет новогодним украшением в зимнее время. Откроют арт-объект в ЦПКиО в Волжском 28 декабря в 17.00 на площадке будущего фестиваля спорта, музыки, кибер-технологий. Сам «Ultra100» пройдет 20-21 августа 2022 года.