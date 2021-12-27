Волгоградских детей приглашают на Рождественские елки в особняк Репниковых

Детей из Волгоградской области в возрасте от 7 до 10 лет приглашают на Рождественские елки в Мемориально-исторический музей. Знаменитый купеческий особняк Репниковых находится на улице Гоголя. Именно там маленьким гостям расскажут о том, как же проходили рождественские гуляния в 19-20 веках. А чтобы было интереснее, для детей устроят конкурсы, танцы, интереснейшие игры и проведут мастер-класс по изготовлению елочных игрушек.

- Также гости познакомятся с традициями празднования Рождества в императорской России, узнают семейную историю Репниковых, их благотворительной деятельности, способствовавшей процветанию города Царицына, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-служба Музея-заповедника Сталинградская битва.

Нужно заранее позвонить и записаться (55-01-51, доб. 1103, 1104). Один билет стоит 150 рублей.