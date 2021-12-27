В Волгограде с 1 января маршрутка №15а будет ходить по новой схеме

Маршрутке №15а добавили пару остановок Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 1 января волгоградцев ждет ряд изменений маршрутов общественного транспорта. По-новому будут ходить некоторые автобусы и троллейбусы. Не обошли стороной изменения администрации Волгограда и одной маршрутки. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованные документы департамента городского хозяйства мэрии, с 1 января 2022 года изменится схема движения маршрутки №15а.

Сейчас вспомогательный маршрут ездит между конечными остановками «Верхняя Судоверфь» и «пос. Родниковая Долина», соединяя Красноармейский и Советский районы. С 1 января транспорт начнет ходить от Родниковой Долины до остановки «ДК Строитель», маршрут №15а станет длиннее на 1 километр. Теперь маршрутки будут забирать волгоградцев с ДК «Строитель» и улицы Марийской в Красноармейском районе.

Напомним, 27 декабря также стало известно об изменении маршрута автобуса №77. Теперь он будет заезжать к кардиоцентру и ВолГУ. Также изменятся схемы движения у автобусов №35, 55, 85 и 95. Будут ходить по-новому троллейбусные маршруты №9, 10 и появится новый №8. Изменения в транспортной схеме Волгограда анонсировали на специальной пресс-конференции. И главное, что поменяется в новом году, так это стоимость проезда. Она станет выше в троллейбусах, трамваях, автобусах, а также в маршрутках.