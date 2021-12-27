В 2021 году волгоградцы проели и пропили 425 млрд рублей

Оборот розничной торговли вырос на 6,7%. Фото: Андрей АБРАМОВ

Конец 2021 года – время подводить итоги. Волгоградстат опубликовал данные о том, сколько потратили жители Волгоградской области на продовольственные товары - еду, напитки и табак. За январь-ноябрь жители проели и пропили 428,4 млрд рублей. Это на 6,7% больше, чем в 2020-м. И дело не в том, что люди стали больше кушать, просто цены на многие товары значительно выросли и продолжают расти.

- Объем продажи продовольственных товаров, включая напитки, и табачных изделий составил 193,1 млрд рублей, непродовольственных товаров – 235,4 млрд рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Если говорить о тех, кто заработал на обороте миллиарды, большинстве своем это представители крупного бизнеса (58,6%), доля среднего ми малого составляет 36,2%. А вот рынки и ярмарки занимают всего 5,2%.