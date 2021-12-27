Как будет работать почта в новогодние праздники 2022 в Волгограде

Почта будет работать в праздничные каникулы. Фото: Мила СТРИЖ

В новогодние праздники с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 отделения Почты России в Волгограде и области будут работать по особому графику. 1, 2 и 7 января 2022 во всех почтовых отделениях объявят выходной день, так что получить и отправить письма и посылки не получится, сообщили в Волгоградском УФПС.

- Для всех почтовых отделений 1, 2 и 7 января 2022 станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания, - рассказали в управлении.

Последний день 2021 года 31 декабря отделения почты в Волгограде и области будут работать по графику воскресенья. При этом в остальные дни - 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января 2022 года все почтовые отделения региона будут работать по привычному графику. Исключением станет сельская почта. Уточнить график работы нужного вам отделения можно на сайте.

Пенсии и прочие пособия за январь 2022 почтальоны принесут пенсионерам уже в декабре, если дата получения выпадает на выходные дни.

Также о графике работы на новогодних каникулах 2022 сообщили в МФЦ и регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Волгограда и области.