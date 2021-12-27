В волгоградском речпорту произошла коммунальная авария

Коммунальную аварию оперативно устранили Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром в понедельник, 27 декабря, в Центральном районе Волгограда на улице набережной 62-й Армии случился порыв водопровода. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий водоснабжения», на место оперативно выехали рабочие.

На месте выяснилось, что повреждена чугунная труба диаметров 15 сантиметров. Она не основная, а примыкающая к магистральному водопроводу диаметром 70 сантиметров. отключать воду жителям домов не пришлось.

- Бригада «Концессий» оперативно прибыла на место и восстановила целостность трубопровода. Жилые дома и социальные объекты получали ресурс в штатном режиме, - отметили в «Концессиях».