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Общество27 декабря 2021 13:09

В волгоградском речпорту произошла коммунальная авария

Бригады «Концессий» оперативно устранили порыв
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Коммунальную аварию оперативно устранили

Коммунальную аварию оперативно устранили

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром в понедельник, 27 декабря, в Центральном районе Волгограда на улице набережной 62-й Армии случился порыв водопровода. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Концессий водоснабжения», на место оперативно выехали рабочие.

На месте выяснилось, что повреждена чугунная труба диаметров 15 сантиметров. Она не основная, а примыкающая к магистральному водопроводу диаметром 70 сантиметров. отключать воду жителям домов не пришлось.

- Бригада «Концессий» оперативно прибыла на место и восстановила целостность трубопровода. Жилые дома и социальные объекты получали ресурс в штатном режиме, - отметили в «Концессиях».