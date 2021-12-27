В Волгоградской области подростка будут судить за наезд на полицейского во время погони

Нарушитель на "ВАЗ-21099" сбил полицейского. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского. Его фигурантом стал 16-летний подросток, который 1 декабря в Волжском попытался скрыться от преследования инспекторов ГИБДД. Сотрудники ДПС заметили затонированную машину «ВАЗ-21099» и потребовали водителя остановиться. Но легковушка продолжила движение. Во время погони полицейские опередили нарушителя, который умышленно наехал на одного из них, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- В настоящее время расследование завершено, подросток в полной мере признал свою вину. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - отметили в следкоме.

Напомним, во время погони 1 декабря полицейским пришлось применить табельное оружие. По колесам автомобиля нарушителя стреляла единственная девушка-инспектор ДПС в Волгоградской области Анжела Глушко. Ее, а также коллег девушки за поимку лихача отметило руководство регионального Главка МВД.

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