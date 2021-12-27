Суд не изменил приговор москвичу, убившему друга в хостеле Волгограда

Суд не изменил приговор. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградский областной суд 27 декабря рассмотрел апелляцию по уголовному делу об убийстве москвича в хостеле Волгограда. Обжаловали решение Краснооктябрьского райсуда и защита, и обвинение. Однако приговор оставили без изменения. Житель Московской области Олег Удод проведет за убийства приятеля 14 лет в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил без изменения квалификацию действий виновного, а также вид и размер назначенного ему наказания, - рассказали в суде.

Напомним, в сентябре 2020 года три парня и девушка заехали в Волгоград на авто по пути на Черное море. Заночевать решили в одном из хостелов в Краснооктябрьском районе. Девушка с одним из парней решили сходить в ТРК, еще один парень ушел с кафе. Оставшись один в номере, Олег Удод накачался наркотиками. Когда парень с девушкой вернулись, он набросился на них с кулаками, бил ногами, а потом взялся за нож. Девушке нанес четыре удара, она смогла убежать и позвать на помощь. Другу досталось 16 ударов ножом, он погиб на месте.