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Общество27 декабря 2021 11:24

«Лучше погуляю»: экс-глава волгоградского Главка рассказал, почему перестал ходить на «Ротор»

Александр Кравченко назвал игру волгоградского клуба «позорной»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Александр Кравченко рассказал, почему перестал ходить на «Ротор»

Александр Кравченко рассказал, почему перестал ходить на «Ротор»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

27 декабря замминистра МВД РФ Александр Кравченко подвел итоги своей работы на должности главы ГУ МВД по Волгоградской области. Рассказал не только о службе, но и об отдыхе. Генерал-лейтенант – большой фанат футбола, но на игры «Ротора» ходить перестал.

- Я ходил на игру «Ротора» как добросовестный болельщик, как патриот города-героя Волгограда и области. У нас дух болельщиков на порядок выше, он другой! У нас великолепный стадион. Я искренний болельщик!

Но, увы, последние выступления сине-голубых огорчили многих, в том числе и Александра Кравченко. После трудной (а быть начальником Главка, несомненно, тяжелый труд) работы расслабиться на футбольном стадионе, посмотреть на хорошую игру, увы, не получалось. И генерал-лейтенант перестал ходить на матчи.

- Я очень эмоциональный человек, переживающий. Десятки тысяч людей строят надежды, и тут эти бездельники позорно проигрывают. Я бы с удовольствием ходил, но лучше погуляю. Я болельщик, но не могу смотреть на такую позорную игру, - резюмировал Кравченко.