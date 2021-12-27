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Здоровье27 декабря 2021 10:47

В Волгограде коронавирус убил 41-летнюю женщину

27 декабря от ковида скончались 20 волгоградцев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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11 погибших от коронавируса пациентов проживали в Волгограде

11 погибших от коронавируса пациентов проживали в Волгограде

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Медикам инфекционных госпиталей, к сожалению, не удается спасти всех пациентов с коронавирусом. Болезнь по-прежнему является смертельной. 27 декабря в Волгоградской области от ковида скончались 20 человек. Самой молодой жертвой вируса стала 41-летняя женщина, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

COVID-19 также стал смертельным для 11-ти женщин в возрасте от 66-ти до 84-х лет и восьми мужчин от 67-ми до 90 лет. 11 умерших пациентов проживали в Волгограде, четверо скончавшихся из Камышинского района, 2 человека проживали в Урюпинском, по одному погибшему от ковида были из Городищенского, Фроловского и Жирновского районов. Всего за пандемию от коронавируса в Волгоградской области скончались 5453 человека.