В Волгограде коронавирус убил 41-летнюю женщину

11 погибших от коронавируса пациентов проживали в Волгограде Фото: Екатерина СИМОХИНА

Медикам инфекционных госпиталей, к сожалению, не удается спасти всех пациентов с коронавирусом. Болезнь по-прежнему является смертельной. 27 декабря в Волгоградской области от ковида скончались 20 человек. Самой молодой жертвой вируса стала 41-летняя женщина, рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

COVID-19 также стал смертельным для 11-ти женщин в возрасте от 66-ти до 84-х лет и восьми мужчин от 67-ми до 90 лет. 11 умерших пациентов проживали в Волгограде, четверо скончавшихся из Камышинского района, 2 человека проживали в Урюпинском, по одному погибшему от ковида были из Городищенского, Фроловского и Жирновского районов. Всего за пандемию от коронавируса в Волгоградской области скончались 5453 человека.