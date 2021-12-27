В Волгограде механика цеха обвиняют в гибели 53-летнего рабочего

Следственный комитет направил уголовное дело в прокуратуру Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего механика цеха фасонного литься одного из предприятий города-героя. Его обвиняют в гибели 53-летнего рабочего. Трагедия произошла в сентябре 2020 года. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчина выполнял свою работу – он был обрубщиком цеха. Механик был обязан обеспечить безопасность на производстве, проверить оборудование, вовремя произвести ремонт, но не сделал этого.

В итоге ось оборудования для зачистки изложниц разрушилась. Во время работы часть конструкции вылетела и попала в мужчину. Тот вскоре скончался.

- В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, - утончили в ведомстве.