В Волгограде автобус №77 начнет возить пассажиров в кардиоцентр и ВолГУ

Маршрут изменили после многочленных просьб студентов и преподавателей Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 января 2022 года в Волгограде изменит маршрут автобус №77 – теперь он будет завозить пассажиров в кардиоцентр и ВолГУ. Такое решение приняли после многочисленных просьб студентов и преподавателей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе мэрии. На автобусе можно будет доехать до ряда социальных и медицинских учреждений.

- При движении по проспекту Университетскому автобусы станут поворачивать на улицу Петровского, по ней с остановками доедут до ВолГУ и кардиоцентра, где развернутся и по той же улице вернутся на проспект Университетский для продолжения движения по своему обычному направлению, - уточнили в мэрии.

Пассажирам стоить обратить внимание, что на «Акварели» и улице Петровского можно будет выходить по требованию. Благодаря изменениям, волгоградцы смогут с комфортом добираться до нужного места из пяти районов города-героя.