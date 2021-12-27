В Волгограде построят две новые дороги за 197 миллионов рублей

Строительство дорог начнется в 2022 году Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде подвели итоги двух электронных аукционов на строительство дорог в Советском районе. Подрядчикам предстоит в 2022 году возвести двухполосные магистрали в Родниковой долине. Компания «ДСЭР Советского района» построит дорогу по улице №10 в границах улиц Добрушина и №2 за 123,5 миллиона рублей. ООО «Альянсстройком» займется новым участком проезжей части на улице Степанищева, который станет продолжение улицы Родниковой. На этот объект будет потрачено 73,8 миллиона рублей.

Помимо магистралей подрядчики обустроят пешеходные дорожки, сделают освещение, парковочные карманы, малые архитектурные формы и высадят газон, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. Новая дорога по улице № 10 в границах улиц №2 и Добрушина будет шириной 9 метров. Там же построят местные проезды. Новый участок магистрали по улице Степанищева продолжит расширение межквартальной дорожной сети Советского района. Во время работ будет проложена ливневая канализация.