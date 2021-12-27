В Волгоградской области за сутки сбили двух пешеходов

Мужчину и женщину госпитализировали с травмами Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки, 26 декабря, на дорогах Волгоградской области произошло восемь аварий с пострадавшими. Из-за непогоды и нарушения ПДД в больницы попали как пассажиры, так и пешеходы. Водители сбили 71-летнюю женщины и 47-летнего мужчину. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областного Главка МВД.

Одна авария случилась в Волжском ан улице Ленина в 14.10 часов. 23-летний лихача на «Ладе» наехал на пенсионерку, которая следуя ПДД шла по «зебре». В Еланском районе в 17.30 часов 66-летний водитель «ВАЗа» из-за невнимательности сбил переходившего проезжую часть на улице Мельникова местного жителя.

- В результате ДТП пешеходы доставлены в больницы, - уточнили в ведомстве.