Волгоградская область получила новую партию вакцины «Спутник Лайт»

Вакцинацию прошли почти 1,4 миллиона волгоградцев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В конце декабря Волгоградская область получила новую партию препарата для ревакцинации и иммунизации переболевшим ковидом. В регион поступило 30 тысяч комплектов вакцины «Спутник Лайт». Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, прививку можно сделать ежедневно в одном из 63-х пунктов вакцинации. Кабинеты иммунизации в поликлиниках области будут работать на всех новогодних и рождественских праздниках.

С начала прививочной кампании вакцинацию прошли 1 373 752 жителя Волгоградской области. План по созданию в регионе коллективного иммунитета к коронавирусу выполнен на 85,68%. Всего в волгоградские прививочные пункты поступило 1 766 094 комплекта различных антиковидных препаратов.