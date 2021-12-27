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Здоровье27 декабря 2021 7:57

Волгоградская область получила новую партию вакцины «Спутник Лайт»

В регион привезли 30 тысяч комплектов препарата
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Вакцинацию прошли почти 1,4 миллиона волгоградцев

Вакцинацию прошли почти 1,4 миллиона волгоградцев

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В конце декабря Волгоградская область получила новую партию препарата для ревакцинации и иммунизации переболевшим ковидом. В регион поступило 30 тысяч комплектов вакцины «Спутник Лайт». Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, прививку можно сделать ежедневно в одном из 63-х пунктов вакцинации. Кабинеты иммунизации в поликлиниках области будут работать на всех новогодних и рождественских праздниках.

С начала прививочной кампании вакцинацию прошли 1 373 752 жителя Волгоградской области. План по созданию в регионе коллективного иммунитета к коронавирусу выполнен на 85,68%. Всего в волгоградские прививочные пункты поступило 1 766 094 комплекта различных антиковидных препаратов.