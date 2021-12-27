Волгоградцам напоминают об изменении транспортной схемы Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 1 января 2022 года в Волгограде изменится транспортная схема. МУП «Метроэлектротранс» в очередной раз информирует пассажиров об изменениях, в том числе с помощью автоматизированной системы.

Как ранее сообщала «КП-Волгоград», в городе-герое несколько автобусных маршрутов сменят троллейбусы. Из-за этого изменятся направления общественного транспорта. Так, троллейбус №9 изменит конечную – будет довозить пассажиров до Нижнего поселка ВГТЗ. Продлится направление троллейбуса №10 – вместо площади Возрождения до Спартановки. Протяженность маршрута увеличится до 21 километра.

Вместо троллейбуса №12, который курсирует от «Детского центра» до Спартановки, запустят 8-ку. В будущем его продлят до поселка ГЭС. Троллейбус №15а пока не изменит движения и продолжит возить людей «Больничный комплекс - пл. Куйбышева».