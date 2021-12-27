Утром в понедельник в Волгограде образовались 8-балльные пробки

ПРобки оцениваются в 8 баллов. Фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Последняя рабочая неделя в году в Волгограде началась с больших заторов на дорогах. Накануне снегопад устроил дорожный коллапс, остатки осадков на проезжей части затруднили движение и 27 декабря. В понедельник утром пробки в городе составили 8 баллов на момент 9.15. Сложная ситуация на Первой и Второй продольных магистралях сразу в нескольких районах, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на портал «Яндекс.Пробки». Также 11-километровый затор образовался на трассе в Волго-Ахтубинской пойме по направлению в Волгоград.

Данные портала "Яндекс.-Пробки"

В областном центре дороги загружены по направлению в центр из-за нескольких аварий. Пробки на Второй продольной в Краснооктябрьском районе от проспекта Металлургов до улицы Лермонтова, на Первой продольной затор от остановки «Стадион Монолит» до «Волгоград Арены» - это около пяти километров. На 6,5 километров пробка растянулась на улицах Электролесовской и Рабоче-Крестьянской до улицы Ким в Ворошиловском районе. Еле движется транспорт по Университетскому проспекту и улице Череповецкой до Елисеева, затор растянулся почти на 8 километров.