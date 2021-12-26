В Волгоградской области за сутки от коронавируса умерли семеро мужчин и 12 женщин

26 декабря от ковида умерли 19 жителей Волгоградской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области 26 декабря от коронавируса скончались 19 человек. Вирус оказался смертельным для семерых мужчин от 60-ти до 93-х лет и 12-ти женщин, которым было от 65-ти до 97-ми лет. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в оперативном штабе.

Наибольшее число жертв COVID-19 за сутки в Волгограде, погибли 11 жителей областного центра. 4 человека скончались в Камышинском районе, по одному умершему в Котовском, Нехаевском, Новониколаевском и Урюпинском районах.

Всего за пандемию в Волгоградской области ковид убил 5433 человека.