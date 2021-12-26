В волгоградском аэропорту из-за снегопада задерживаются рейсы

Непогода внесла коррективы в работу волгоградского аэропорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту Волгограда задерживаются несколько рейсов, причем как на вылет, так и прилет. Непогода бушует не только в Волгоградской области, но и в других регионах, поэтому 26 декабря нарушилось авиасообщение между несколькими городами. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на онлайн-табло Международного аэропорта Волгоград, более чем на 7 часов задерживается рейс авиакомпании «UVT Aero» «Челябинск – Омск – Волгоград». В Гумраке самолет должен был приземлиться в 11.20, теперь его ждут в 18.50. Время прибытия изменилось из-за задержки вылета рейс «Волгоград – Омск – Челябинск», который вместо запланированных 2.00 отправился в путь только спустя 11 часов - в 13.04.

В город-герой в 11.58 прибыл рейс «Сургут – Казань – Волгоград», который изначально должен был приземлиться еще ночью в 1.10. Поэтому самолет авиакомпании «UVT Aero» вылетит по маршруту «Волгоград – Казань – Сургут» в 21.10 вместо запланированного времени 12.10. Пока не может прилететь лайнер «UVT Aero» по маршруту «Усинск – Пермь – Волгоград». Он должен был приземлиться в 12.40, сейчас ожидаемое время прибытия составляет 19.30. Поэтому на 20.00 с 13.30 был перенесен рейс «Волгоград – Пермь – Усинск».

Остальные рейсы в волгоградском аэропорту 26 декабря осуществляются по расписанию. Сегодня улетели самолеты в Ош, Саратов, Краснодар, Москву и Калининград.