В Волгограде снег продолжит идти в понедельник

Волгоград и область остается во власти снегопада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградскую область продолжает заметать, не изменится погода и в понедельник, 26 декабря. Также температура воздуха опустится до 20 градусов мороза. Снег от небольшого до умеренного будет идти в Волгограде и области ночью и утром. Днем прогнозируются небольшие осадки. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в отдельных районах туман, изморозь, сохранение налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

По области температура воздуха ночью будет -9...-14º, в отдельных северных районах она опустится -15...-20º, в отдельных южных районах -5...-9º. В понедельник днем -7...-12º, по северу региона -12...-15º, в отдельных южных районах до -4º. В Волгограде в ночные часы -8...-10º, днем -6...-8º.