Александр Бастрыкин обратил внимание на потрескавшуюся многоэтажку в Волгограде

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жильцов многоквартирного дома в Волгограде. В СМИ появилось обращение волгоградцев к главе СК, они отмечают, что их многоэтажка в Ворошиловском районе разрушается. На ней появились трещины, и люди боятся за свои жизни. Жилищная инспекция признавать дом аварийным отказывается, а обращения в администрацию города по данному вопросу результатов не дали, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Волгоградской области Василию Семенову провести проверку. Волгоградский следком должен оперативно разобраться в озвученных гражданами доводах и доложить о ситуации.