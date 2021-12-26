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Общество26 декабря 2021 12:15

Александр Бастрыкин обратил внимание на потрескавшуюся многоэтажку в Волгограде

Глава Следственного комитета РФ поручил разобраться в проблеме руководителю областного Следственного управления
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: Следственный комитет РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жильцов многоквартирного дома в Волгограде. В СМИ появилось обращение волгоградцев к главе СК, они отмечают, что их многоэтажка в Ворошиловском районе разрушается. На ней появились трещины, и люди боятся за свои жизни. Жилищная инспекция признавать дом аварийным отказывается, а обращения в администрацию города по данному вопросу результатов не дали, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по Волгоградской области Василию Семенову провести проверку. Волгоградский следком должен оперативно разобраться в озвученных гражданами доводах и доложить о ситуации.